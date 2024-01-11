Вибухи гриміли в трьох областях РФ: росіяни поскаржилися на масову атаку БПЛА

Безпілотники помітили над територією Калузької, Ростовської та Тульської областей.

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У РФ поскаржилися на атаку безпілотників / pixabay.com

Відразу три області РФ потрапили під удари безпілотників у ніч на 11 січня, заявили в міноборони країни-агресора.

В повідомленні підкреслюється, що вранці 11 січня їх ППО нібито збила щонайменше три українських БПЛА над територією Калузької, Ростовської і Тульської областей.

Як розповів губернатор Калузької області Владислава Шапша, в Калузі над насосною станцією вибухнув безпілотник.

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"В результаті вибуху будівля отримала пошкодження. Загорянь і постраждалих немає", — написав чиновник.

Інших подробиць Шапша не повідомив.

При цьому про атаку безпілотників повідомляв губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв. За його словами, 2 безпілотники були збиті над територією Кам'янського району.

"Сьогодні вночі силами ППО над територією Кам'янського району Ростовської області були збиті два БПЛА літакового типу. В результаті падіння уламків постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюються", - написав Голубєв.

"Бавовна" в РФ

Нагадаємо, раніше у місті Орел в Росії прогриміли вибухи. Російські жителі поскаржилися на атаку безпілотників.

Пропагандисти в Telegram повідомили, що на території нафтобази Орелнафтопродукт і енергетичної компанії Ореленерго впали БПЛА.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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