Міни калічать росіян: ЗМІ – про наслідки виходу України з Оттавської конвенції

Оттавська конвенція забороняє використання, виробництво, накопичення або передачу протипіхотних мін (ППМ).

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Україна вийшла з Оттавської конвенції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ широко використовує ППМ у війні проти України

Вихід України з Оттавської конвенції - прагматичний крок

Рішення України вийти з Оттавської конвенції, відомої як Договір про заборону мін, не дивує з огляду на серйозність ситуації, в якій опинилися українці. Про це пише оглядач The Telegraph Тім Коллінс.

Він зазначив, що після початку війни на уряд і президента України Володимира Зеленського чинився постійний внутрішній тиск з метою виходу з договору, в основному з прагматичних міркувань захисту і в світлі того факту, що Росія не підписала договір і є активним користувачем наземних мін.

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Коллінс нагадав, що договір забороняє використання, виробництво, накопичення або передачу протипіхотних мін (ППМ). Він також вимагає від підписантів знищити запаси та розчистити встановлені мінні поля. Україна ратифікувала договір у 2005 році.

Фактом є те, що ППМ - жахлива річ. Ця міна не тільки калічить і вбиває солдатів, а й будь-кого, хто може наблизитися, включно з дітьми.

"Їх дуже важко і небезпечно розчищати, і вони часто роблять ділянки землі непридатними для використання протягом багатьох років. Але вони надзвичайно ефективні, особливо як засіб захисту від нападника", - констатував аналітик.

Коллінс зазначив, що РФ широко використовує ці міни у війні проти України, особливо після 2022 року, тож Києву безглуздо мати цей суттєвий недолік - розроблений для світу, якого просто не існує.

Оглядач зауважив, що українська влада та військові висунули ідею виходу з договору або призупинення його дії, посилаючись на необхідність більш ефективного захисту території та той факт, що, поки Україна дотримується договору, агресор не стикається з такими обмеженнями.

У зв'язку з цим оглядач наголосив, що найближчі сусіди Росії - Польща, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія - нещодавно вийшли з цього договору, засвоюючи урок із ситуації в Україні.

Коллінс висловив думку, що вихід України з договору, найімовірніше, розглядатимуть як прагматичний крок, але це не той крок, який не засмутить її союзників.

"Якщо України більше не буде, чи матиме це значення? Я вважаю, що потреби повинні задовольнятися, коли керує диявол", - зазначив Коллінс.

Вихід України з Оттавської конвенції:

29 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід держави з Оттавської конвенції.

Україна дотримувалася положень Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін з 2005 року. Однак через повномасштабне вторгнення Росії, яка не підписувала цей документ і застосовує такі міни з 2014 року, наша країна опинилася в нерівних умовах, заявили в МЗС України.

Також відомо, що Зеленський доручив підвищити виплати українським військовослужбовцям. Він увів у дію рішення РНБО щодо пріоритетів бюджету на 2026-2028 роки. Головний акцент у ньому саме на фінансування нацбезпеки та оборони.

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Що таке Оттавська конвенція? Оттавська конвенція - конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Україна підписала конвенцію в лютому 1999 року в Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року, пише Вікіпедія.

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