"Ситуація важка": росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ - експерт

За словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.

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Оточення Авдіївки: експерт прокоментував заяви окупантів / Колаж Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Зараз немає підстав вважати, що обстановка на Авдіївському напрямку Донецької області перейшла під контроль російських військ. Усі твердження російської сторони про прорив безпосередньо на територію Авдіївського коксохімзаводу та активну "зачистку" не відображають реального стану речей. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Ситуація під Авдіївкою важка. Говорімо про те, що це не третій штурм Авдіївки, як намагаються показати ситуацію. Штурми тривають щодня, до того ж окупанти змінили тактику бойових дій. Якщо раніше йшли танкові колони і піхота в кількості до батальйону, то тепер ідеться про дії так званих штурмових груп. Тобто використання тактики ПВК "Вагнер", яка була обкатана ними під час вуличних боїв у Соледарі та Бахмуті. Це кілька штурмових груп кількістю від 8 до 15 осіб, які створюють постійний вогневий вплив на позиції ЗСУ, зокрема за допомогою реактивних гранатометів, і намагаються на вузькій ділянці фронту створити перевагу і посилити вогневе ураження", — сказав він.

За словами Дмитра Снєгирова, дата тактика показала свою ефективність і регулярно використовується Силами оборони України

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Він додав, що у російських окупантів є певні тактичні досягнення на флангах Авдіївки, але це в основному відноситься до так званої "сірої зони".

"По суті розширення сірої зони території, яка не контролюється жодною зі сторін. Так, треба визнати, є просування в районі залізниці, але, знову ж таки, не йдеться про створення оперативного оточення українських Збройних сил у районі Авдіївки. Тобто те кільце оточення, про яке говорять росіяни, в районі населеного пункту Ласточкине, воно не замкнуте", — пояснив він.

Аналітик зауважив, що зараз існує можливість забезпечити логістику Збройних сил України, зокрема мова йде про проведення ротації, доставки боєкомплектів і евакуації поранених.

Дмитро Снєгирьов повідомив, що за його інформацією, росіяни для проведення наступальних дій в районі Авдіївки використовують касетні боєприпаси.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українське командування та військові підтверджують початок третьої хвилі масштабного наступу Росії на Авдіївку. Як повідомив майор МВС та представник "Легіону Свободи" Максим Морозов, окупанти ведуть атаку на Авдіївку з різних напрямків і активно просуваються в напрямку промислової зони.

За словами командувача Оперативно-стратегічним угрупуванням "Таврія" Олександра Тарнавського, втрати ворожих сил і техніки на Авдіївському напрямку продовжують збільшуватися.

Як зазначив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, протягом останніх кількох днів російські війська збільшили активність в районі Авдіївки.

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