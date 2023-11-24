УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ситуація важка": росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ - експерт

Юрій Берендій
24 листопада 2023, 09:54
За словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.
Колаж Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Генштаб ЗСУ, deepstatemap
Оточення Авдіївки: експерт прокоментував заяви окупантів / Колаж Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Зараз немає підстав вважати, що обстановка на Авдіївському напрямку Донецької області перейшла під контроль російських військ. Усі твердження російської сторони про прорив безпосередньо на територію Авдіївського коксохімзаводу та активну "зачистку" не відображають реального стану речей. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Ситуація під Авдіївкою важка. Говорімо про те, що це не третій штурм Авдіївки, як намагаються показати ситуацію. Штурми тривають щодня, до того ж окупанти змінили тактику бойових дій. Якщо раніше йшли танкові колони і піхота в кількості до батальйону, то тепер ідеться про дії так званих штурмових груп. Тобто використання тактики ПВК "Вагнер", яка була обкатана ними під час вуличних боїв у Соледарі та Бахмуті. Це кілька штурмових груп кількістю від 8 до 15 осіб, які створюють постійний вогневий вплив на позиції ЗСУ, зокрема за допомогою реактивних гранатометів, і намагаються на вузькій ділянці фронту створити перевагу і посилити вогневе ураження", — сказав він.

За словами Дмитра Снєгирова, дата тактика показала свою ефективність і регулярно використовується Силами оборони України

відео дня

Він додав, що у російських окупантів є певні тактичні досягнення на флангах Авдіївки, але це в основному відноситься до так званої "сірої зони".

"По суті розширення сірої зони території, яка не контролюється жодною зі сторін. Так, треба визнати, є просування в районі залізниці, але, знову ж таки, не йдеться про створення оперативного оточення українських Збройних сил у районі Авдіївки. Тобто те кільце оточення, про яке говорять росіяни, в районі населеного пункту Ласточкине, воно не замкнуте", — пояснив він.

Аналітик зауважив, що зараз існує можливість забезпечити логістику Збройних сил України, зокрема мова йде про проведення ротації, доставки боєкомплектів і евакуації поранених.

Дмитро Снєгирьов повідомив, що за його інформацією, росіяни для проведення наступальних дій в районі Авдіївки використовують касетні боєприпаси.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українське командування та військові підтверджують початок третьої хвилі масштабного наступу Росії на Авдіївку. Як повідомив майор МВС та представник "Легіону Свободи" Максим Морозов, окупанти ведуть атаку на Авдіївку з різних напрямків і активно просуваються в напрямку промислової зони.

За словами командувача Оперативно-стратегічним угрупуванням "Таврія" Олександра Тарнавського, втрати ворожих сил і техніки на Авдіївському напрямку продовжують збільшуватися.

Як зазначив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, протягом останніх кількох днів російські війська збільшили активність в районі Авдіївки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка
Реклама

Головне за день

Десятки загиблих: британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті

Десятки загиблих: британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті

12:10 Україна
Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року: Світан описав план США

Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року: Світан описав план США

11:51 Україна
Знищено ППО, РЛС та особовий склад ворога: у в/ч РФ у Криму прогриміли 4 вибухи

Знищено ППО, РЛС та особовий склад ворога: у в/ч РФ у Криму прогриміли 4 вибухи

11:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:29

Світан назвав головну умову звільнення Криму українською армією

12:10

Десятки загиблих: британська розвідка повідомила про головну проблему на фронті

11:51

Основна фаза війни в Україні завершиться восени 2024 року: Світан описав план СШАВідео

11:39

Гороскоп на завтра 25 листопада 2023: Овну - ризик, Стрільцю - лицемірність

11:34

П'яна ДТП Остапа Ступки: суд виніс вирок

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
11:26

Цю іллюзію осилить лише геній: потрібно знайти леопарда в лісі за 4 секунди

11:26

Знищено ППО, РЛС та особовий склад ворога: у в/ч РФ у Криму прогриміли 4 вибухиВідео

11:13

У РФ не вистачає снарядів на великий наступ у 2023 році - Bloomberg

11:10

Загадка для кмітливих: чи зможете ви знайти келих з напоєм за 11 секунд

Реклама
10:49

"Це добрий знак": боєць ЗСУ повідомив про деталі наступу на лівому березі Дніпра

10:44

Яким українцям зовсім скоро пенсії підвищать на 2,6 тисячі грн: кому готувати гаманці

10:41

"Ненавиджу цю країну": українська гімнастка зганьбилася скандальним постом про Польщу

10:22

Періс Хілтон стала мамою вдруге

10:12

Україна здобула перевагу над РФ в артилерії, запаси Росії вичерпалися – Newsweek

10:11

Елементарніше не буває: учасниця "Майстер Шеф" поділилась рецептом сирних кульок з двох інгредієнтів

09:57

Прогриміли потужні вибухи: у РФ дрони вдарили по в/ч з великим складом зброї

09:54

"Ситуація важка": росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ - експерт

09:00

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанЕксклюзив

08:55

Буде мороз -17 і до півметра снігу: синоптик назвав дати скаженої погоди в Україні

08:54

"Спростування не працюють": Маляр висловилася щодо "конфлікту" Зеленського з Залужним

Реклама
08:30

Церковне свято 25 листопада: що не можна робити у день священномученика Климента

08:07

РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами: подробиці

08:03

ЗСУ націлилися на Бахмут І Мелітополь: йдуть вперед і захоплюють нові рубежі

07:30

У РФ поскаржилися на масову атаку дронів на Крим: кажуть, що збили 13 БПЛА

06:45

"Це не буде її вибір": Україна може бути втягнута у мирні переговори – глава МЗС Литви

06:30

Економічного фронту не існує і не може існуватиПогляд

05:30

Як відмити застарілий жир з решітки плити: дуже простий, але дієвий спосіб

05:00

Небажання Швейцарії передавати Україні німецькі Leopard 2 суперечить здоровому глузду - ЗМІ

04:43

Тюлі стануть білішими за сніг: 5 простих та дієвих порад

04:00

Коли потрібно садити тюльпани: простий лайфхак для неймовірного урожаю квітів

03:35

"Скорочення допомоги Україні": експерт пояснив, чим загрожує підписання Байденом тимчасового бюджету СШАВідео

02:10

Слава Камінська на Канарах похвалилася схудненням в зухвалому бікіні

02:05

Експерт пояснив підґрунтя недавнього візиту голови Пентагону до Києва

01:40

Швидко і безпечно: 3 способи, як прибрати чорні цятки на носі

23 листопада, четвер
23:50

Чому Росія заморозила обмін полоненими: ГУР назвало кілька причин

22:28

"Але дайте мені ще тиждень": Лана Дель Рей кинула нареченого з дивної причини

22:25

Війна продовжиться і в 2024 році, але запам'ятається дечим: Коваленко дав великий прогноз

22:07

"Не думаю, що контрнаступ провалився": Глава Євроради оцінив успіхи України

21:43

Чи правда, що кішка бачить привидів, коли лякаюче дивиться у порожнечу

21:35

За скільки Галкін готовий виступити перед росіянами - росЗМІ назвали суму

Реклама
20:48

"Несе грішне": Настя Приходько рознесла Фаріон з Бенюком і їх роль у мовному скандалі

20:45

Королівські аутсайдери: фанати "зловили" принца Гаррі та Меган Маркл в кафе

20:31

За хвилину - 90 осіб: окупанти скаржаться на потужні удари "артою" та FPV-дронами ЗСУ на лівому березі

20:10

Він дуже смачний і супер бюджетний: новий рецепт салату на новорічні святаВідео

20:09

Як "народжуються" сніжинки та чому вони неповторні: відповідь вас здивує

20:09

Що робити, щоб не било струмом: прості поради врятують життя і здоров'яВідео

19:46

NYT: Україна входить в зиму зі ще вразливішою енергосистемою, ніж рік тому

19:22

Не треба мовчати: блокування поляками України - це не дружбаПогляд

18:49

У Белгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта, який втік до Росії

18:37

Третя хвиля наступу на Авдіївку: РФ атакує місто з усіх боків, кидає на "м'ясо" піхоту

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти