Україна спростувала фейк РФ про обстріл російської території

Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії.

"Це правда, що ситуація загострюється щогодини. Останнє - це фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, близько 100 км від російсько-українського кордону. Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, в чому ми зацікавлені - далі ескалювати ситуацію", - сказав Кулеба на 5-му Українському ланчі в Мюнхені в суботу.

У штабі ООС рознесли фейк РФ

У свою чергу в прес-центрі ООС підкреслили, що українські військові до агресивних дій не вдаються.

"Очевидно, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України та нагнітання ситуації. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють обстріли населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, штаб ООС публікує скріни новин російських інформаційних агентств про прильот снаряда на територію Ростовської області РФ нібито від українських військових. Штаб ООС називає ці заяви фейком.

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Що відомо про фейк з обстрілом території РФ

Як відомо, раніше на сайті Слідчого комітету РФ з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда у Ростовській області.

"Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом і провести ретельне і всебічне розслідування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нібито ,за даними ЗМІ,"снаряд, який був випущений з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

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