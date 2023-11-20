Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у Кремлі

Кадиров помітно нервував і заїкався.

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Рамзан Кадиров випадково "наїхав" на Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Чеченський глава Рамзан Кадиров, повністю прихильний політиці Кремля, раптом почав ганити російського диктатора Володимира Путіна під час чергової наради глав регіонів у Москві 20 листопада.

Сам Кадиров був присутній на засіданні по відеозв'язку. Але навіть відстань не допомогла йому впоратися з хвилюванням - Кадиров весь час заїкався і повторював одні й ті ж репліки.

Рівень стресу у Кадирова помітно підвищився, коли він почав буквально "вичитувати" Путіна, дорікаючи в тому, що той не приїжджає в Чечню. У своєму виступі Кадиров відразу ж послався на якихось "старійшин", ображених на Путіна.

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"Ми готові виконати будь-який ваш наказ. Дякую за велику увагу, яку ви приділяєте Чеченській республіці. Але я хотів би передати від наших старійшин, дон, слова, дон, такі, дон... Що вони мене лають, що ви не приїжджаєте до нас в республіку", - сказав Кадиров.

Потім він вирішив швидко виправити ситуацію, уточнивши, що Путін нібито "відновив" Чечню, але старійшини "вимагають" особистого візиту російського диктатора.

Кадиров вичитує Путіна - дивіться відео:

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Нагадаємо, напередодні Кадиров нагородив свого сина Адама орденом "За служіння релігії іслам" І ступеня. Росіяни обурюються і відкрито насміхаються з династії Кадирових.

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