Трамп не зможе виконати 'забаганки' Путіна: у Times назвали головну мету РФ

У РФ прихильники жорсткої лінії бачать у можливих змінах міжнародного порядку нові можливості.

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Заяви Дональда Трампа викликали реакцію в РФ / колаж: Главред, скріншот

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Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги Путіна

Мета Путіна - зробити Україну державою-сателітом РФ

Президент США Дональд Трамп не зможе виконати нереалістичні вимоги щодо мирної угоди російського диктатора Володимира Путіна, вважає російський політолог Тетяна Станова.

"Звичайно, Путін хоче захопити території, але його мета - зробити Україну державою-сателітом. Це неможливо, і Трамп ніколи не зможе дати йому те, що він просить", - цитує її видання The Times.

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Однак, незважаючи на побоювання з приводу Трампа, російські прихильники жорсткої лінії бачать у можливих змінах міжнародного порядку нові можливості.

"Навіть у разі ескалації або конфлікту між Путіним і Трампом світ змінюється в напрямі, який відкриває для Росії більше можливостей", - каже політолог.

Видання нагадує про те, що президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, розповів, що в перші дні вторгнення Путін поставив ультиматум його відставки на користь проросійського політика Віктора Медведчука.

Водночас Путін заявив, що війни в Україні могло не бути, якби Трамп переміг на виборах 2020 року. Зеленський, однак, попередив про спроби Путіна маніпулювати американським президентом, використовуючи його заяви про нібито фальсифікацію голосів.

Деякі російські чиновники та військові пропагандисти також використовують попередні ініціативи Трампа, такі як спроба придушити "радикальну гендерну ідеологію" або прагнення змінити геополітичну карту світу як виправдання агресивної політики Кремля.

Дії Трампа, включно з указом про визнання тільки двох статей, викликали схвалення в Росії. Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала це "розчерком, який скасував нелюдську політику рівності".

Раніше повідомлялося про те, що Трамп хоче завершити війну на вигідних Україні умовах. Трамп серйозно підходить до питання врегулювання війни і, як очікується, він буде тісно співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін використовуватиме всі важелі впливу перед зустріччю з Трампом. У Путіна є ресурси для того, щоб надалі протягом цього року атакувати Україну, використовуючи дрони, ракети, артилерію тощо.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що формат мирних переговорів із Росією залежатиме від того, який вигляд матиме план завершення війни. Вести переговори без України неможливо.

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