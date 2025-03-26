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Угода про Чорне море виглядає як список бажань Кремля - The Guardian

Віталій Кірсанов
26 березня 2025, 14:12
106
Кремль вимагає зняття санкцій із сільськогосподарської продукції та добрив.
Угода про Чорне море виглядає як список бажань РФ
Угода про Чорне море виглядає як список бажань РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що написано в статті The Guardian:

  • Від України вимагають не атакувати російські військові кораблі
  • Україна виступає проти будь-якого згортання санкцій щодо РФ

Угода американських переговірників у Саудівській Аравії пропонує Кремлю поступку за поступкою, але насправді російська сторона не зробила нічого, щоб обґрунтувати свою першу вимогу пом'якшити санкції. Про це пише видання The Guardian.

Зазначається, що Кремль вимагає зняття санкцій із сільськогосподарської продукції та добрив, виключення із санкційного списку банку "Россельхозбанк". Журналісти зазначили, що, якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політика Заходу і означатиме, що Москва домагатиметься подвійної ціни за припинення війни проти України. Зокрема, Путін домагатиметься політичних і військових поступок з боку України, а також виходу РФ з міжнародної ізоляції.

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"Російське мистецтво угоди полягає в тому, щоб продавати свої вимоги як російські поступки американцям, а потім вимагати пом'якшення санкцій на додачу", - написав Яніс Клюге, дослідник, який вивчає російську економіку в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки, аналітичному центрі.

"Потрібно, щоб Україні більше не дозволялося атакувати російські військові кораблі, а Росія могла інспектувати українські кораблі", - зазначив він.

Видання зазначило, що домовленість щодо Чорного моря відображає серйозну переорієнтацію дипломатії навколо України і залишає Європу більш ізольованою у стримуванні Росії. Україна виступала проти будь-якого згортання санкцій проти Кремля.

"Схоже, що або Білий дім приховав плани щодо пом'якшення санкцій, або самі переговірники США були здивовані російською вимогою послабити обмеження на торгівлю і фінанси, щоб досягти головного результату, якого хоче Білий дім: можливості оголосити хоча б часткове припинення вогню в Україні", - констатувало видання.

У зв'язку з цим журналісти зазначили, що угода, яка не влаштовує жодну зі сторін, рано чи пізно завалиться, і це підніме ще більше запитань щодо того, чи можуть США виступити посередником у конфлікті, в якому вони, як видається, явно симпатизують Кремлю.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на тлі переговорів в Ер-Ріяді між Україною, Росією і США Великобританія закликала Москву негайно погодитися на безумовне припинення вогню. Про це йдеться в заяві британського МЗС, де наголошується, що Лондон підтримує тісний контакт зі США та Україною після завершення переговорів.

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі 25 березня заявив, що Вашингтон розгляне вимоги Росії щодо умов припинення бойових дій у Чорному морі.

Водночас Україна підтверджує свою готовність до повного і беззастережного припинення військових дій, однак для реалізації цієї ініціативи необхідна згода Росії. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила посол України в США Оксана Маркарова.

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The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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