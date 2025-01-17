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Україна масштабує виробництво дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі Ставки

Руслана Заклінська
17 січня 2025, 22:31
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Однією з головних тем засідання було забезпечення незалежності України у зброї, розповів президент України.
Україна масштабує виробництво дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі Ставки
Україна нарощує виробництво зброї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із звернення Зеленського:

  • На Ставці обговорювали питання незалежності України у зброї
  • Україна працює над великими закупівлями зброї і великими масштабами виробництва
  • Відбулася зустріч з делегацією зі Словаччини, а також вручення нагород захисникам

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Україна працює над більшими закупівлями зброї та розширенням вітчизняного виробництва. Про це глава держави повідомив у відеозверненні у п'ятницю, 17 січня.

Зеленський зазначив, що на засіданні розглядали кілька питань, але загалом йшлося про незалежність України у зброї.

відео дня

"Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні", - заявив президент.

Зустріч з делегацією зі Словаччини

Зеленський подякував партнерам за допомогу у боротьбі з російською агресією та розповів про зустріч з делегацією словацьких парламентарів на чолі з Михалом Шимечкою. За його словами, на зустрічі обговорювали співпрацю між країнами, зокрема в енергетичній сфері.

"Ми готові до відкритої та чесної роботи зі Словаччиною – як з усіма партнерами – заради енергетичної безпеки та більш комфортних цін на енергоносії. Зараз деякі діячі поширюють багато дезінформації, але після того, як терміни російського транзиту просто закінчились, реальність проста: тільки відносини з партнерами Європи та власна робота на енергетичну незалежність можуть допомогти Європі. Треба працювати для наших народів, а не для Москви. І я радий, що словацька сторона, як ми почули сьогодні на перемовинах, це підтримує", - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що зустрівся з керівництвом міністерств закордонних справ країн Південно-Східної Європи. З ними обговорювалися питання взаємної підтримки, безпеки, економіки та відносин у рамках Євросоюзу і НАТО.

"Вони точно знають, що таке загроза дестабілізації з боку Росії. І знають, що необхідно для спільного захисту", - зазначив він.

Зеленський вручив воїнам нагороди

Крім цього, Зеленський відзначив державними нагородами українських військових, зокрема десантників і воїнів Сил спеціальних операцій, які захопили перших північнокорейських солдатів. Орден "Золота Зірка" Героя України отримала мати старшого солдата Дмитра Масловського, який героїчно загинув у бою на Донеччині.

"Хлопець, який героїчно загинув у бою з окупантом на Донеччині. Багато хто бачив відео цього бою. Це була взірцева хоробрість українського воїна. Вічна йому пам’ять і шана. І всім нашим героям, усім нашим людям, які віддали своє життя, щоб Україна жила", - наголосив президент.

Виробництво дронів в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що цього року Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю дронів, які виробляються та отримуються від партнерів. Президент закликав партнерів інвестувати в українське виробництво дронів.

Також Зеленський наголосив, що дрони значно змінили характер війни і стануть важливим інструментом для стримування ворога. За його словами, фокус у виробництві буде на дронах для фронту, морських дронах та тих, які здійснюють дальні удари по об'єктах і інфраструктурі ворога.

Крім цього, США інвестували значні кошти в українську індустрію БпЛА, що дозволило Україні започаткувати та масштабувати їх виробництво. Американська допомога також включала фінансування та надання спеціалістів для розробки нового покоління БпЛА.

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