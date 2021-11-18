Україна готова знизити вартість транзиту: Зеленський запропонував Європі вирішити газову кризу

Володимир Зеленський представив Європі низку пропозицій / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичної кризи в Європі.

"Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У зв'язку з цим президент України в черговий раз підкреслив, що проект "Північний потік-2" є, перш за все, загрозою безпеці для всієї Європи", - повідомили в пресслужбі Офісу Президента

читайте такожУкраїну накрив гострий дефіцит вугілля і газу: країні загрожують віялові відключення світлаТакож співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

"Президент України підкреслив, що наша держава готова знизити вартість транзиту газу своєю територією і надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива", - повідомили в ВП.

Газова криза в Європі

Ринок газу в європейських країнах занурився в затяжну кризу з початку серпня 2021 року. Ціна на газ в Європі регулярно росла і ставила нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива і зовсім злетіла до 1924 долара. Того ж дня російський президент Володимир Путін сказав, що Газпром може збільшити прокачування палива на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

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Ціна на газ в Європі знову злетіла через те, що Газпром відмовився бронювати на грудень додаткові потужності для прокачування палива в європейські країни шляхом газотранспортної системи України. Вартість тисячі кубометрів газу за даними на ранок середи, 17 листопада, становить понад 1200 доларів.

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