Київ завалить снігом: киянам назвали дату небезпечної погоди

Киян попередили про сильний снігопад ua.depositphotos.com

Погода в Україні 29 листопада погіршиться. Зокрема, у Києві у вівторок очікується сильний снігопад.

Про це попередили в КМДА з посиланням на Український гідрометцентр. У зв’язку з такими погодними умовами водіїв закликали бути обережними.

У мерії просять водіїв не виїжджати на автомобілях під час снігопадів, щоб у місті не утворювалися затори.

Крім цього, водіїв закликали не паркувати автівки збоку вулиць і доріг, щоб не заважати проїзду спецтехніки та автівок екстрених служб.

"Спецтехніка "Київавтодору" готова до нового снігопаду. Усі 525 одиниць техніки перебувають на постійному чергуванні. Кількість залученого транспорту залежатиме від інтенсивності опадів", – зазначають в КМДА.

Раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні 29 листопада буде сніжною та переходити місцями в дощ. Вітер в Україні буде зі сходу, південного сходу, поривчастий, некомфортний.

Також кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич раніше розповідав, що погода в Україні в останні дні листопада та на початку грудня буде морозною. Це пов'язано з сильним антициклоном під назвою Erik, який вже сформований над північчю Європейської території Росії. У найближчі дні Erik повинен охопити впливом велику територію нашої країни, через що атмосферний тиск сильно підвищиться.

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