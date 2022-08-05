Загроза штурму Кривого Рогу: експерт назвав терміни великого наступу РФ

РФ готує новий наступ, попередив Олег Жданов / sprotyv.info, Главред

Російські окупанти готують наступ відразу з чотирьох напрямків, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Вони хочуть імітувати щось на зразок 24 лютого. Наступ з трьох напрямків, можливо, з чотирьох. Можливо, ще й Запорізьке буде", - розповів він в ефірі Апостроф TV.

Разом з тим він вважає, що ймовірність прориву українських укріплень окупантами близька до нуля.

Експерт упевнений в тому, що окупанти не підуть на штурм міст тому що переконалися, що не здатні захоплювати великі населені пункти ще під час боїв за Сєвєродонецьк.

"Якщо ми говоримо про Кривий Ріг, про правий берег Дніпра, то справа в тому, що, на мій погляд, російські війська на сьогоднішній день ні в якому разі не підуть на місто, не підуть штурмувати якесь місто в Україні. Вони все зрозуміли на Сєвєродонецьку. Вони зрозуміли, що втрати божевільні, що міста вони брати не можуть, тому якщо і буде спроба наступу, то вона, на мій погляд, може бути або в бік Вознесенска, або в гіршому випадку в бік Нікополя, але прорвати нашу оборону – величезна проблема", - зазначив експерт.

У той же час варто відзначити, що сил росіян на правому березі Дніпра мало для того, щоб створити загрозу рівня початку війни.

Жданов додав, що окупанти РФ можуть піти у великий наступ вже протягом наступних днів.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села – Мазанівку і Дмитрівку.

Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі кількох сіл.

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