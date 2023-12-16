Загроза самосуду на Закарпатті: спливли нові факти стосовно депутата-підривника

Сергія Батрина могла "дістати несправедливість, яка творилася в селі", розповів Михайло Маровді.

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Сергій Батрин підірвав гранату в будівлі сільради / Колаж: Главред, Фото: Facebook С. Батрина, скріншот

Сергій Батрин підірвав гранати в залі ради селища Керецьки на Закарпатті через конфлікт з нинішнім сільським головою Михайлом Мушкою, заявив колишній сільський голова Керецьків Михайло Маровді.

У коментарі 24 Каналу він припустив, що його могла "дістати несправедливість, яка творилася в селі". А причина їй нинішній голова сільради, який був обраний від забороненої ОПЗЖ.

"Нашого нинішнього голову через місяць після того, як він очолив раду, схопили на хабарі. Вже суди йдуть 3 роки. Потім його підозрювали в нецільовому використанні коштів. Загалом, там цілий букет кримінальних справ", - сказав ексголова сільради.

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Він повідомив, що Мушка відмовився надати інформацію про рух коштів і про зарплати керівників сільради. Він також зазначив, що було розслідування про те, що нинішні керівники села також вкрали ВАЗи, які повинні були йти на фронт для наших бійців.

Маровді каже, що кримінальних справ на Мушку зараз багато. Він уточнив, що коли раніше Мушку схопили на хабарі, то не відсторонили від посади. Це сталося, незважаючи на те, що губернатор був у курсі всього і хотів вирішити це питання, але над Мушкою є "дах".

Колишній сільський голова також сказав, що не може пояснити, чому Батрин вирішив підірвати гранати на сесійній залі. Хоча чоловік зазначив, що депутат завжди кликав його на сесії сільради, а цього разу цього не сталося.

"Саме на цю сесію він мене покликав чогось, напевно, пожалів мене, як і ще своїх двох друзів. Але, напевно, дістав його цей Мушка", - сказав він.

Що відомо про стан Батрина

Як уточнив журналіст Віталій Глагола, депутат-підривник Батрин прийшов до тями в лікарні, його допитує поліція

"Наскільки мені стало відомо з джерел, Сергій Батрин, незважаючи на численні поранення і важкий стан, вже прийшов до тями в Свалявській лікарні. Поки з ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених у сільраді села Керецьки охороняє поліція", - повідомив Глагола.

Як відомо, 15 грудня на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради. В результаті 26 осіб поранено, 6 з них у важкому стані, медики намагаються реанімувати підривника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чим депутат-бомбіст підірвав себе і колег. У Свалявську міську лікарню доставили 21 постраждалого, одного перенаправили в Мукачево.

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