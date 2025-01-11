Загроза нового штурму Києва: названо ймовірний напрямок атаки РФ

РФ може використовувати територію Білорусі для здійснення агресії, не виключає Владислав Селезньов.

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/ Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, GoogleMaps

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Не виключена ймовірність повторного наступу ворога на Київ

Білорусь можуть використати для здійснення агресії

Росія може повторно використовувати територію Білорусі для ударів по Україні, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Давайте згадаємо події січня і лютого 2022 року, коли Лукашенко розповідав, що територія Білорусі ніколи не стане плацдармом для атак російської армії. Виявилося, що стала", - наголосив він у коментарі для ТСН.ua.

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"Тому ми завжди повинні бути напоготові. Недарма український Генштаб змушений тримати великий комплект сил і засобів саме на українсько-білоруському кордоні. Саме тому ми провели там великий обсяг робіт зі створення інженерних фортифікацій. Там ми продовжуємо бути готові через імовірну агресію з півночі", - наголосив він.

Упродовж майже трьох років війни військові експерти не виключали ймовірності повторного наступу ворога на Київ, тож не можна відкидати такого варіанту і зараз.

"Триває повномасштабна війна. Кремлівський диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Тож цілком імовірно може використати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт, що це станеться, але такого варіанту розвитку ситуації виключати не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу", - каже військовий експерт.

/ Инфографика: Главред

За словами Селезньова, станом на сьогодні рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином, водночас більшість інформації про це не підлягає розголосу.

Главред раніше повідомляв про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Відомо, що підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони. Саме ці райони розташовані біля кордону з Україною.

Нагадаємо, у ЦПД прокоментували ситуацію поблизу українського кордону. Андрій Коваленко написав, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі на півночі України немає. Коваленко також запевнив, що ситуація на прикордонних територіях України зараз перебуває під повним контролем Сил оборони.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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