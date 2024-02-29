УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза найгіршого сценарію на фронті: полковник ЗСУ відреагував на заяву Борреля

Юрій Берендій
29 лютого 2024, 03:50
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що військова підтримка з боку західних партнерів може допомогти уникнути критичного загострення ситуації на фронті.
Загроза найгіршого сценарію на фронті: полковник ЗСУ відреагував на заяву Борреля
Полковник ЗСУ пояснив заяву Борреля про зміну ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель відзначив, що результати війни в Україні можуть стати відомі протягом 3 місяців. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 каналу відзначив, що Боррель звернув увагу на певний етап виконання бойових дій, а не загалом на хід війни.

Світан підкреслив, що підтримка України зі сторони західних партнерів допоможе уникнути загострення ситуації.

Він зауважив, що Боррель, ймовірно, мав на увазі критичну ситуацію, пов'язану з оснащенням українських військ технікою та боєприпасами. Світан наголосив, що така ситуація існує і зараз, але якщо не буде додаткового фінансування зі сторони США, ЗСУ можуть бути змушені переходити до глухої оборони та навіть відступати.

відео дня

"Росія точно не зможе виграти війну, адже має невеликий воєнний потенціал. Водночас територія України є занадто великою і ще є в наявності десятки мільйонів українців. Росіяни можуть вигравати якісь локальні битви, але у війні їм не перемогти", – зазначив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ відзначив, що географічні умови та фізичні закони відіграють важливу роль у військових діях України. Усі західні береги українських річок є вищими за східні, створюючи непрохідні перешкоди для російських військ. Світан наголошує, що це важливо з урахуванням наявності навіть невеликої кількості техніки та боєприпасів у ЗСУ для ефективного стримування ворога.

"Водночас немає жодного катастрофічного сценарію для України, на будь-якому етапі війни будемо намагатися зупинити росіян і на якомусь зупинимо. До того ж Європа точно не залишить Україну без допомоги", – впевнений Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування військової допомоги для підтримки зусиль України у протистоянні проти Росії, навіть без гарантій відновлення цих коштів Конгресом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 мільйона обіцяних Євросоюзом боєприпасів Україна наразі отримала лише 30%, що є таким самим показником, як і у листопаді 2023 року.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає боєприпаси, дрони та інше. Про це повідомлено на сайті німецького уряду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

00:35 Політика
"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

22:44 Україна
Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

22:27 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон 18577

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток 5726

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибуток

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі 4366

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

Карма наздогнала: Зірковий десант Кремля потрапив під обстріл 3589

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

Останні новини

04:48

Навіщо потрібна сіль для посудомийної машини: нюанси використання

04:32

Є три каталізатора для розвалу РФ: Гудименко назвав найбільш робочий

03:50

Загроза найгіршого сценарію на фронті: полковник ЗСУ відреагував на заяву Борреля

03:10

"Є проблеми": сержант ЗСУ сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронівВідео

02:30

Козловський розповів, як його покійний батько оцінив конфлікт з Кондратюком

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
01:30

Сопілкар з Kalush Orchestra висловився про перемогу alyona alyona та Jerry Heil

01:03

Як зберігати макарони: дівчина показала спосіб, щоб вони не розсипалися по шафі

00:35

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії

28 лютого, середа
23:37

ЗСУ ліквідували "вражаючу" кількість літаків РФ: Ігнат розкрив наслідки "літакопаду"

Реклама
23:14

Після розповіді про інвалідність: боксер Узєлков переніс операцію

22:44

"Бавовна" буде квітнути: ГУР анонсувало неприємні сюрпризи для окупантів

22:27

Зеленський зустрівся з Санду: зробив заяву щодо Придністровʼя

22:06

Мільйон дронів, які літають роєм: майор ЗСУ розкрив плани Заходу щодо УкраїниВідео

21:29

За Красногорівку під Марʼїнкою пройшли важкі бої: ЗСУ відбили село у росіян

21:20

Сподіваюся, зможете пробачити: співачка LP вибачилася за подяки фанам РФ і худі з триколорів

21:15

ЄС прийняв "надважливе" рішення: остаточно схвалили надання Україні 50 млрд євро

21:11

Країна НАТО дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії

20:38

Бронювання, е-повістки та відстрочка: у ВР розглянули ключові питання мобілізації

20:19

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

20:14

"Офіційно розлучилися": екс-капітан "Динамо" розповів про розрив з дружиною

Реклама
20:11

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

20:03

У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

19:33

"Шанс закінчити війну": Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

19:24

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:22

Китайський гороскоп на 29 лютого: що треба починати, щоб зловити удачу

19:13

Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

19:12

Які 3 помилки робить більшість з нас під час прибирання: мало хто про це здогадується

19:10

Якщо дати команду "фас!", то сидіти будуть усіПогляд

18:54

Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

18:48

Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

18:37

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

18:21

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

18:20

Як Росія може "працювати" з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

18:17

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

18:17

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

17:59

Основна ціль росіян: полковник ЗСУ попередив про загрозу для 2 населених пунктів

17:55

5 найкорисніших порад, які змусять дім пахнути свіжістю: господиня розповіла секретВідео

17:32

У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

17:28

Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував "болісне" рішення

17:24

Ветеринар назвав 5 тварин, яких він ніколи б не завів в якості домашніх вихованцівВідео

Реклама
17:16

Анна Кошмал показала фото з чоловіком та розповіла про ревнощі в шлюбі

17:08

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

16:47

Дієтолог назвав 5 продуктів, які після морозилки стають навіть кориснішими

16:44

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні: Зеленський зробив заяву

16:41

Лєра Кудрявцева здала чоловіка в клініку: з'явилися деталі

16:36

"Лукашенко може це зробити": боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі

16:34

Це неприпустимо: влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно

16:33

Компанія з російським корінням "Інкас Дубай" намагається потрапити на український оборонний ринок за підтримки "антикорупціонерів", - ЗМІ

16:30

"Путін не дозволить нікому жити вільно": Зеленський розкрив домовленості в Албанії

16:27

Зеленський назвав Путіна "вбивцею" і закликав Європу готуватися до ракет Росії

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти