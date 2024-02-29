Загроза найгіршого сценарію на фронті: полковник ЗСУ відреагував на заяву Борреля

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що військова підтримка з боку західних партнерів може допомогти уникнути критичного загострення ситуації на фронті.

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Полковник ЗСУ пояснив заяву Борреля про зміну ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель відзначив, що результати війни в Україні можуть стати відомі протягом 3 місяців. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю 24 каналу відзначив, що Боррель звернув увагу на певний етап виконання бойових дій, а не загалом на хід війни.

Світан підкреслив, що підтримка України зі сторони західних партнерів допоможе уникнути загострення ситуації.

Він зауважив, що Боррель, ймовірно, мав на увазі критичну ситуацію, пов'язану з оснащенням українських військ технікою та боєприпасами. Світан наголосив, що така ситуація існує і зараз, але якщо не буде додаткового фінансування зі сторони США, ЗСУ можуть бути змушені переходити до глухої оборони та навіть відступати.

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"Росія точно не зможе виграти війну, адже має невеликий воєнний потенціал. Водночас територія України є занадто великою і ще є в наявності десятки мільйонів українців. Росіяни можуть вигравати якісь локальні битви, але у війні їм не перемогти", – зазначив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ відзначив, що географічні умови та фізичні закони відіграють важливу роль у військових діях України. Усі західні береги українських річок є вищими за східні, створюючи непрохідні перешкоди для російських військ. Світан наголошує, що це важливо з урахуванням наявності навіть невеликої кількості техніки та боєприпасів у ЗСУ для ефективного стримування ворога.

"Водночас немає жодного катастрофічного сценарію для України, на будь-якому етапі війни будемо намагатися зупинити росіян і на якомусь зупинимо. До того ж Європа точно не залишить Україну без допомоги", – впевнений Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування військової допомоги для підтримки зусиль України у протистоянні проти Росії, навіть без гарантій відновлення цих коштів Конгресом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 мільйона обіцяних Євросоюзом боєприпасів Україна наразі отримала лише 30%, що є таким самим показником, як і у листопаді 2023 року.

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає боєприпаси, дрони та інше. Про це повідомлено на сайті німецького уряду.

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