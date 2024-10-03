Загроза для п'яти міст: стала відома наступна ціль РФ після окупації Вугледара

Після окупації Вугледара, Росія може посилити тиск на позиції Сил оборони України на інших стратегічних напрямках, вважає аналітик.

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Відома наступна ціль РФ після окупації Вугледара / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України враховуючи ситуацію, що склалась на Вугледарському напрямку не могли тримати оборону в місті Вугледар. Про наслідки виходу ЗСУ з міста розповів в ефірі "Radio NV" військовий експерт Денис Попович.

За його словами, втрата Вугледара може створити додаткові загрози для Курахівського та Покровського напрямків. Зокрема південного флангу Покровського напрямку та Невельської кишені, а також поставити під загрозу місто Курахове.

"Із втратою Вугледара з’являться додаткові загрози для Курахового, оскільки доволі близько цей населений пункт. Ліквідація Невельської кишені (відхід наших військ з цієї території) так само створить загрозу для Курахового. Тобто зараз наші погляди будуть сконцентровані саме на цьому населеному пункті, який є важливим логістичним хабом для наших військ", - каже Попович. відео дня

Окрім цього, ворог, ймовірно, намагатиметься перекрити шляхи постачання до Селидового, щоб змусити українські сили відступити.

"Втрата Селидового буде означати можливість для ворога зосередитись на Покровську", - заявляє оглядач.

Він також додав, що Захоплення окупантами позицій у Нью-Йорку створює ризики для Торецька, де зараз тривають бої. Якщо росіяни досягнуть успіху у цьому напрямку, ситуація у Торецьку може значно погіршитися.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Вихід ЗСУ з Вугледару - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські підрозділи були виведені з Вугледара, щоб зберегти особовий склад і техніку, а також для перегрупування та зайняття нових позицій, зазначає пресслужба ОСУВ "Хортиця".

У разі захоплення Вугледара російські сили можуть спробувати оточити Курахове, вважає OSINT-аналітик Віталій Кононученко.

За даними DeepState від 1 жовтня, російські війська вже встановили свої прапори по всьому місту, що свідчить про повну окупацію Вугледара.

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