Удари по Новоросійську: експерт повідомив, про можливість ураження кораблів РФ

Через удари по кораблях Чорноморського флоту окупанти прийняли рішення передислокувати їх до порту Новоросійська, адже там вони захищені від ракетних ударів.

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Експерт повідомив, про можливість ураження кораблів РФ в Новоросійську / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після нападу на базу Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, яка перебуває під окупацією, кораблі були перерозподілені до Новоросійська, оскільки цей порт є менш досяжним для атаки з боку Сил оборони України. Про це сказав заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України (2004-2020) Андрій Риженко в ефірі телемарафону.

"Після того як більше року тому ми почали атакувати Севастополь - головну базу, то в Новоросійськ були переведені всі кораблі і підводні човни, які є носіями ракет "Калібр", – зазначив він.

При цьому, фахівець відзначив, що у Севастополі наразі знаходиться лише один корабель "Циклон" з проекту "Каракурт", і він перебуває там у режимі чергування. За словами Риженка, всі інші кораблі були переведені до Новоросійська.

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"Ми можемо дотягнутися туди, але обмеженими силами і засобами – морськими дронами. Ракети туди наші не долітають. Саме тому окупантами ухвалено рішення про передислокацію кораблів", – пояснив Риженко.

Фахівець відзначив, що в Новоросійську існує великий логістичний хаб, що дозволяє російській стороні ефективно виконувати всі необхідні завдання, включаючи завантаження ракет на кораблі та забезпечення пальним.

"Логістика – це ключовий фактор. Для цього у Маріуполі якраз було передбачено створення дивізіону допоміжних суден для забезпечення трьох малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Цей дивізіон навіть включав плавучий кран для завантаження ракет "Калібр", – наголосив Риженко.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив, що російський корабель "Аскольд" отримав пошкодження під час ракетного удару по Керчі.

Також, Росія тимчасово зупинила військові операції в Чорному морі після успішних атак, проведених українською армією на кораблі Чорноморського флоту РФ.

Водночас, як вказує генерал-майор запасу Віктор Ягун, навть попри виведення бойових кораблв Чорноморського флоту з окупованого Криму, вони можуть завдавати ударів по Україні з порту Новоросійська.

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