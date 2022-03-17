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Удари по мирних і в'язкі бої: розкрита тактина Путіна

17 березня 2022, 13:32

Російські загарбники мають намір ціляться по цивільній інфраструктурі.

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Ворог обстріляв драмтеатр у Маріуполі, де було понад тисячу людей

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти в'язкими боями на фронті та ударами по цивільних намагаються дестабілізувати громадську думку в Україні.

За його словами, це найпримітивніша тактика РФ.

"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні котли для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень по гуманітарних коридорах. Активні спроби дестабілізувати громадську думку у нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - написав Подоляк в Twitter.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють Харків. Гинуть мирні люди. Інфраструктура міста руйнується. Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов каже, що ЗСУ тримають оборону Харкова і не мають наміру відступати від своїх позицій.

16 березня війська РФ скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У будівлі знаходилися мирні люди, які ховалися від російських бомбардувань.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов сказав, що місто зруйноване на 80-90%. Число загиблих може бути вище офіційних даних. Під завалами є люди, про яких немає інформації.

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