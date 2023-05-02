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"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

Альона Вороніна
2 травня 2023, 11:39 оновлено 2 травня, 11:41
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Російські окупанти намагаються перемкнути увагу українського населення на біду, яка безпосередньо приходить в кожний дім.
Российские военные, Наталья Гуменюк
Окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину/ Міноборони РФ, скрін

Російські загарбники останнім часом посилили обстріли прифронтових регіонів України. Так, у ніч на вівторок, 2 квітня, окупанти здійснили близько 40 обстрілів у південних областях України. Ця ніч минула досить важко.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона зазначає, що посиленням обстрілів противник намагається компенсувати свої поразки на полі бою і залякати українців.

Гуменюк зазначила, що російські окупанти обстрілювали, зокрема, населені пункти Херсонщини. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

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"Це пов'язано з тим, що ворог не має ніяких перемог, ніяких переконливих просувань на Сході України. Немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б'ють у відповідь, стільки отримують завдання перемкнути увагу українського населення на біду, яка безпосередньо приходить в кожний дім", – зазначає Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Також вона розповіла, що російські загарбники готуються оборонятися від українських військових на лівобережжі Херсонської області. Окупанти облаштовують там оборонні рубежі, ворог намагається посилити другу і третю смугу оборони.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Загалом 23 людини загинули, з них шестеро – діти.

У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами і дронами. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 15. Ворог у ніч на 1 травня зокрема атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих обстрілів повідомлялося про 25 поранених, серед них троє дітей.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначав, що російські окупанти не можуть зараз вдарити по Україні сотнею ракет одночасно. Він пояснив, навіщо нещодавно окупанти підняли у повітря до десяти літаків Ту-95 і кілька Ту-160, які разом могли б нести до 100 ракет, але випустили лише до 20 ракет. За словами Світана, таким чином російські окупанти намагалися запустити інформаційно-психологічну спецоперацію, щоб розосередити українську систему ППО і налякати українців.

Дивіться відео про те, що військовий експерт Роман Світан розповів про вибухи у Криму:

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