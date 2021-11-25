В Одесі поставили пам'ятник коронавірусу з жіночим статевим органом

Одеса поповнилася новим, більш ніж незвичайним арт-об'єктом. У Міському саду встановили скульптуру у вигляді коронавірусу.

Як пише місцеве видання Думська, крім вірусних присосок, є великий жіночий статевий орган.

Авторка, художниця Єва Ятт, назвала свою скульптуру "Пандемія домашнього насильства", а встановили її в рамках міжнародної ініціативи ООН "16 днів активних дій проти гендерного насильства".

Що означає скульптура

За словами Єви Ятт, її скульптура символізує не тільки коронавірус, але і всю нашу планету, і жіноче начало. Відповідно, об'єкт покликаний звернути увагу громадськості на проблеми домашнього гендерного насильства.

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Він являє собою кулю, утиканий голками на зразок коронавірусної частинки. З одного боку його прикрашає об'ємне зображення жіночого статевого органу.

"Ця робота - частина мого великого проекту. У період пандемії через локдауну дуже сильно калічилося зростання домашнього насильства. Найчастіше жінки мовчать про свої проблеми і не наважуються боротися. Мій арт-об'єкт покликаний звернути увагу на цю проблему", - зазначила художниця.

Як раніше повідомляли, зараз єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації Об'єднаних Націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться прищепити від коронавірусу все населення планети.