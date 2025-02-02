Вбивство військового ТЦК у Пирятині: прокурори розповіли нові подробиці інциденту

Двом жителям Полтавщини повідомили про підозру.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває / Колаж: Главред, фото: Полтавська обласна прокуратура

Коротко:

Двом чоловікам оголосили про підозру через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК

Підозрювані - жителі Лубен та Полтави

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК на автозаправній станції в місті Пирятин. Про це заявили в Офісі Генерального прокурора.

У повідомленні йдеться, що підозрювані - жителі Лубен та Полтави.

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"Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - пишуть у прокуратурі.

У пресслужбі також розповіли деталі інциденту.

Згідно з оприлюдненими даними, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

Коли транспортний засіб зупинився на АЗС в Пирятині,житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. Далі підозрювані заволоділи автоматом працівника ТЦК та зі спільником втекли з місця події.

Але вже через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо.

"Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", - додали прокурори.

Вбивство працівника ТЦК - що відомо

Як писав Главред, у суботу, 1 лютого, невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Відомо, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця.

Пізніше військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки Іван Варченко заявив, що ті, хто намагаються виправдати вбивство співробітника Полтавського ТЦК і СП, а також перекласти відповідальність, не приносять користі Україні.

Згодом командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив інциденти вбивств співробітників ТЦК. За його словами це "червоною лінією, яку не можна перетинати". Він також наголосив, що українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України.

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Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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