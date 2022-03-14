Вбивають себе самі: на Сумщині окупанти влаштували кривавий бій

Окупанти стріляють самі по собі / Facebook / сухопутні війська ЗСУ

Російські окупанти влаштували бій серед своїх у Сумській області. Ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну".

Як повідомив у неділю, 13 березня, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, багато "воїнів" путінської армії самі здаються в полон. Між ними немає зв'язку і розуміння.

"Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою" шашличну " під старим селом і ще раз влаштували бій самі з собою. Росіяни вбивають один одного. Краса!" - повідомив чиновник.

Також, за словами Живицького, вранці 13 березня окупанти намагалися прорватися в Суми, обстрілювали з САУ один з блокпостів. Але українські військові успішно дали їм відсіч. Крім того, окупанти в Сумському районі розбомбили мирне фермерське господарство, а в селі Битиця без дахів і вікон залишилося близько 20 приватних будинків.

Нагадаємо, Залужний показав на відео роботу Байрактара. На кадрах представлено знищення пункту артилерії ворога.

Читайте також: