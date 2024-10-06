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"Вбито. Моя любов": в родині Ірини Фаріон сталась нова трагедія - що відомо

Юрій Берендій
6 жовтня 2024, 15:32
692
Донька Ірини Фаріон за останні 3 місяці втратила рідну матір та чоловіка, у жінки залишилось двоє дітей.
'Вбито. Моя любов': в родині Ірини Фаріон сталась нова трагедія - що відомо
За останні 3 місяці жінка втратила рідну матір та чоловіка / Колаж Главред, фото: Sofiya Semchyshyn / Facebook

В ході боїв на фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Чоловік брав участь в бойових діях у складі 4-го батальйону Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого, донька Ірини Фаріон Софія Семчишин.

6 жовтня вона поділилася сімейними фотографіями та коротко повідомила про трагедію, яка сталася.

"Горіть у пеклі покидьки! Василя Особу вбито. Моя любов", - написала вона.

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Згодом донька Ірини Фаріон опублікувала ще одне повідомлення згадавши і про загибель рідної матері.

"Моя любов. Як я тепер буду без тебе та мами", - написала Софія Семчишин.

На втрату у родині доньки Ірини Фаріон відреагував лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

У своєму Facebook він зазначив, що на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот та побратим, старший солдат Василь Особа. Він служив мінометником у Легіоні Свободи, в 4-му батальйоні Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", і віддав своє життя за Україну.

"Співчуття батькам, Софії, Еві та Дімі. Ми поруч, дорогі. Тримайтеся. Вічна памʼять і слава Герою!", - зазначив він.

У Софії Семчишин та Василя Особи залишилося двоє дітей – Єва та Дмитро. Таким чином за останні 3 місяці жінка втратила матір і чоловіка.

Вбивство Ірини Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.
О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.
Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.
25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.
Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.
Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".
Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, постановивши тримати його під вартою на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

19 вересня в Галицькому районному суді Львова відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у цьому злочині. Під час засідання Зінченко заявив, що його життю загрожує небезпека з боку російських спецслужб та радикально налаштованих осіб. Він також зазначив, що перебуває не в СІЗО, а в іншому місці з міркувань безпеки, і попросив залишити його там.

Мати В'ячеслава Зінченка, Олена Зінченко, зазначила, що немає прямих доказів вини її сина у вбивстві Ірини Фаріон.

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