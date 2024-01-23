Використовують тактику виснаження ворога: чому ЗСУ вийшли з Крохмального - експерт

Крохмальне майже повністю було зруйноване, тому тримати позиції було важко. Крім того, логістика в цій локації давно вже була перерізана.

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Чому ЗСУ вийшли з Крохмального / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, deepstatemap

Сили оборони України вийшли з населеного пункту Крохмальне Харківської області, оскільки не могли ефективно вести оборонні дії. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, логістика в цій локації давно вже була перерізана. Сам населений пункт Крохмальне майже повністю зруйнований, тому тримати позиції було важко.

"Ефективно вести оборону, Сили оборони України, просто вже не могли", - сказав Коваленко в ефірі телеканалу Київ24.

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Експерт також зазначив, що українські військові перейшли до тактики виснаження ворога з листопада-грудня 2023 року.

Коваленко додав, що для України "важливо, щоб саме утримання позиції дозволяло завдавати максимальну кількість втрат ворогові". Ситуація в Крохмальному цих умовах не дозволяла ЗСУ вести оборонні дії.

ЗСУ вийшли з Крохмального

20 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне, що знаходиться на лінії Кремінна-Сватове (20 км на північний захід від Сватового).

21 січня начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних сил Володимир Фітьо повідомив, що українські війська відступили із села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.

Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

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