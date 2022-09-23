У Зеленського озвучили головні завдання України у війні з Росією/ скріншот, УНІАН

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що головне завдання для України у війні з Росією - це звільнення всіх територій від російських окупантів.

В ефірі телеканалу Freedom він зазначив, що досягнення головної мети залежить від чотирьох факторів:

якісне планування контроперацій, щоб було не зрозуміло, що і як ми робимо;

якісне руйнування тилової інфраструктури нашого ворога. Для цього необхідні додаткові обсяги високоточної зброї;

висока моралізація нашої армії;

абсолютний консенсус суспільства.

"Коли ми говоримо про мобілізацію або референдуми, то ми живемо в порядку Російської Федерації, яка є аутсайдером", - пояснив Подоляк.

Також він озвучив основні положення українського порядку денного, а саме:

Ми повинні йти і звільняти територію. Ми повинні вийти на межі 1991 року. Ми повинні завдати тактичні поразки Росії. Ми повинні зібрати наших партнерів, щоб вони виступили з жорсткою позицією щодо постійних погроз з боку Росії застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про наказ верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського про необхідність деокупації південних областей України.

Для виконання цього завдання ЗСУ збирають мільйонні сили, підкреслив він в інтерв'ю британській газеті The Times.

Також повідомлялося, що Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати, заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький. Він зазначив, що провал плану по захопленню Києва, Харкова та Одеси змусив окупантів зосередитися на сході України.

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