У Зеленського відповіли на пропозицію РФ зробити Білорусь однією з країн-гарантів

У РФ і Білорусі союзницькі відносини, нагадав Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії включити Білорусь до складу країн-гарантів безпеки України.
Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, такі заяви є дивними, враховуючи роль білоруської сторони в російській агресії проти нашої країни.
Радник глави ОП нагадав про те, що в переговорному процесі беруть участь дві сторони і кожна зі сторін має право на свої позиції.
"Білорусь запропонована тільки російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі в російській агресії. Тим не менш, у РФ і Білорусі союзницькі відносини і саме тому Росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції", - додав Подоляк.
Що запропонували в РФ
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров наполягав, що Білорусь повинна бути в переліку країн, які нададуть гарантії безпеки для України.
"Ми запропонували, щоб серед таких країн-гарантів обов'язково була Республіка Білорусь. І зараз всі ці питання, включаючи повний перелік країн-гарантів, узгоджуються", - сказав він.
читайте такожУ Зеленського відповіли Лаврову, який звинуватив Україну у відході від угод у Стамбулі
Читайте ще:
- Через Білорусь у бік Чернігова перекидають нові колони військової техніки РФ
- Рейкова війна: у Білорусі розкрили тактику партизанів проти окупантів РФ
- Гроші на крові: мародери РФ вивозять через Білорусь вкрадені в українців авто