У Зеленського відповіли на пропозицію РФ зробити Білорусь однією з країн-гарантів

Михайло Подоляк / ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Росії включити Білорусь до складу країн-гарантів безпеки України.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, такі заяви є дивними, враховуючи роль білоруської сторони в російській агресії проти нашої країни.

Радник глави ОП нагадав про те, що в переговорному процесі беруть участь дві сторони і кожна зі сторін має право на свої позиції.

"Білорусь запропонована тільки російською стороною до обговорення. Дещо дивна пропозиція, враховуючи роль Білорусі в російській агресії. Тим не менш, у РФ і Білорусі союзницькі відносини і саме тому Росія шляхом союзника намагається хоч якісь додаткові умови виставити і посилити свої позиції", - додав Подоляк.

Що запропонували в РФ

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров наполягав, що Білорусь повинна бути в переліку країн, які нададуть гарантії безпеки для України.

"Ми запропонували, щоб серед таких країн-гарантів обов'язково була Республіка Білорусь. І зараз всі ці питання, включаючи повний перелік країн-гарантів, узгоджуються", - сказав він.

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