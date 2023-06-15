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"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

Альона Вороніна
15 червня 2023, 19:23 оновлено 15 червня, 19:43
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Остін визнав втрати техніки з української сторони, але наголосив, що ЗСУ мають можливості ремонтувати пошкоджену техніку і повертати її на поле бою.
Ллойд Остин, украинские военные
Глава Пентагону жорстко осадив РФ/ ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Під час масштабного контрнаступу українських військових втрати техніки є з обох сторін. Проте це не стане перешкодою для просування вперед захисників України, адже у них є достатньо потужностей для ремонту цієї техніки, після чого її повертатимуть на поле бою.

У той же час Україна отримуватиме безперервну допомогу від союзників. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі міністрів оборони "Рамштайн" в Брюсселі 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

"Це – війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження техніки з двох сторін на фронті. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати і повертати до бою. Також ми розуміємо, як важливо зі свого боку продовжувати постачання українській армії нашої техніки", – наголосив Остін.

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Також він звернув увагу, як країна-агресорка Росія намагається маніпулювати даними, щоб показати, нібито в України насправді більші втрати техніки на полі бою.

"Пошкодження (техніки – ред.) на полі бою будуть і далі. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили", – додав Остін.

Війна в Україні

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня озвучив думку, що якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

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