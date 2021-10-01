У Саакашвілі заявили про провокацію із затриманням в Грузії та зажадали доказів

Немає доказів затримання Михайла Саакашвілі в Грузії, підкреслила Марія Барабаш.
В офісі голови виконкому Національної ради реформ України, колишнього голови Одеської обласної держадміністрації, Михайла Саакашвілі прокоментували інформацію про його затримання в Грузії.
Глава офісу Михайла Саакашвілі Марія Барабаш заявила, що немає доказ про його затримання в Грузії, написала вона в Facebook.
"Немає доказів затримання Михайла. Думаю, що це провокація, щоб він вийшов онлайн", - заявила вона.
Разом з тим у Грузії повідомили подробиці про затримання Михайла Саакашвілі.
Саакашвілі перебуває в Руставській в'язниці недалеко від Тбілісі, повідомляє грузинське ТБ.
Раніше прем'єр-міністр Республіки Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю,
За його даними,"в даний час колишній президент знаходиться в пенітенціарній установі".
Повернення Саакашвілі до Грузії:
Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.
"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.