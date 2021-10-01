У Саакашвілі заявили про провокацію із затриманням в Грузії та зажадали доказів

Михайло Саакашвілі / GettyImages

В офісі голови виконкому Національної ради реформ України, колишнього голови Одеської обласної держадміністрації, Михайла Саакашвілі прокоментували інформацію про його затримання в Грузії.

Глава офісу Михайла Саакашвілі Марія Барабаш заявила, що немає доказ про його затримання в Грузії, написала вона в Facebook.

"Немає доказів затримання Михайла. Думаю, що це провокація, щоб він вийшов онлайн", - заявила вона.

Разом з тим у Грузії повідомили подробиці про затримання Михайла Саакашвілі.

Саакашвілі перебуває в Руставській в'язниці недалеко від Тбілісі, повідомляє грузинське ТБ.

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Раніше прем'єр-міністр Республіки Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю,

За його даними,"в даний час колишній президент знаходиться в пенітенціарній установі".

Повернення Саакашвілі до Грузії:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.