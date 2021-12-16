У Путіна висловилися про переговори з Зеленським і назвали головну умову

Ясності про можливість контакту Зеленського і Путіна поки немає, підкреслив Дмитро Пєсков.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
За його словами, президент РФ відкритий для діалогу, орієнтованого на досягнення результатів, повідомляє ТАРС.
Разом з тим Пєсков пояснив, що ясності про можливість контакту Зеленського і Путіна поки немає.
"Ясності про можливість контакту Путіна і Зеленського поки немає, але президент РФ відкритий для діалогу, орієнтованого на досягнення результатів", - цитуються в повідомленні слова Пєскова.
Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".
"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.
Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.
Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.
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