У Путіна висловилися про переговори з Зеленським і назвали головну умову

Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

За його словами, президент РФ відкритий для діалогу, орієнтованого на досягнення результатів, повідомляє ТАРС.

Разом з тим Пєсков пояснив, що ясності про можливість контакту Зеленського і Путіна поки немає.

"Ясності про можливість контакту Путіна і Зеленського поки немає, але президент РФ відкритий для діалогу, орієнтованого на досягнення результатів", - цитуються в повідомленні слова Пєскова.

Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

Реклама

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

Читайте ще: