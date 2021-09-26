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У Путіна поставили умову для зустрічі з Зеленським, і висунули звинувачення Україні

26 сентября 2021, 14:39

Дмитро Пєсков назвав перешкоду на шляху організації можливої зустрічі президентів.

Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

В ефірі пропагандистського телеканалу Росія-1 він традиційно звинуватив українську сторону в небажанні виконувати Мінські угоди.

За словами путінського прес-секретаря, це є перешкодою в організації можливої зустрічі президентів.

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", - підкреслив він.

Пєсков упевнений в тому, що глухий кут пов'язаний з позицією Києва: "Україна не хоче виконувати Мінські домовленості, Україна хоче Мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами. І, крім цього, також не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті вже <...> три роки [тому]".

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Нагадаємо, раніше прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив про те, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у разі обговорення питань звільнення захоплених українських територій. Однак Росія не готова до таких переговорів. Питання проведення зустрічі залежить від того, чи погодиться Москва обговорювати виправлення ситуації.

Він розповів про те, що Росія готова до переговорів Путіна і Зеленського, проте росіяни не збираються обговорювати питання звільнення окупованого Криму. Зеленський готовий до дискусії в тому випадку, якщо буде обговорюватися тема деокупації півострова.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков новини України
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