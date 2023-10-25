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Вночі на Хмельниччині гриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
25 жовтня 2023, 06:37оновлено 25 жовтня, 08:08
Повітряні Сили України вночі попереджали про рух дронів-камікадзе "Шахед" у напрямку Хмельницької області.
Ракетний удар
У Хмельницькій області оголошували повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: скріншот Міноборони рф, УНІАН

У ніч на 25 жовтня на Хмельниччині пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Про вибухи на Хмельниччині повідомляло Суспільне.

Повітряні Сили України попередили про рух дронів-камікадзе "Шахед" у напрямку Хмельницької області.

Пізніше місцеві пабліки Telegram-канали писали про вибух у Старокостянтинові. Подробиці з'ясовуються.

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Коментарів від влади поки що немає.

За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 25 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА.

Наслідки атаки РФ на Хмельницьку область

Внаслідок збиття російських повітряних цілей сталося їхнє падіння на території об'єкта критичної інфраструктури, повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.

Наразі по медичну допомогу до лікарні звернулися 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями.

Тим часом міський голова Славути Василь Сидор повідомив у Facebook, що вночі на 25 жовтня російські війська вдарили по території Славутської громади в Хмельницькій області. Внаслідок атаки є значні пошкодження.

За його словами, усі служби вже працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки.

"Послуги – і тепло, і газ, і воду – ми надаватимемо. Допомагайте людям похилого віку, дітям", – закликав мер.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 25 жовтня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), застосувавши 11 ударних БПЛА типу "Shahed".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено всі 11 "Shahed-136/131", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у шести областях: Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській.

Вночі на Хмельниччині гриміли вибухи: що відомо
Знищено 11 дронів "Shahed-136/131" / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, у липні російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". Внаслідок атаки пошкоджено аеродром у Старокостянтинові.

Речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що українські пілоти у разі ризиків "прильотів" передислокують літаки на інші аеродроми Україна. Тому Росія переоцінює свої удари по українських аеродромах.

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