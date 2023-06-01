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У червні в Україні можуть призвати ще одну категорію чоловіків

Юлія Куришко
1 червня 2023, 13:43 оновлено 1 червня, 13:58
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У червні 2023 року в Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків.
У червні в Україні можуть призвати ще одну категорію чоловіків
В Україні продовжується мобілізація / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, воєнний стан та загальна мобілізація продовжується.

Нещодавно, 30 травня 2023 року був ухвалений проєкт закону №9281, який передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18−1 і 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Кого можуть мобілізувати у червні 2023 року

  1. Військових, які проходили строкову службу.
  2. Офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби.
  3. Громадян, які не проходили військову службу.
  4. Обмежено придатних під час воєнного стану.

Таким чином, загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

До речі, звільнятися із військової служби під час воєнного стану можуть військові, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба чи рідні (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Дивіться відео про те, чи можуть вручати вашу повістку родичам:

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

У лісах Києва любителям шашликів вручили повістки. Під час перевірки лісу у Дарницькому районі вручили повістки відпочиваючим. Уточнили, що повістка вручається для уточнення облікових даних.

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