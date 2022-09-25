Важко було стримати сльози: український прикордонник неочікувано приїхав з полону на присягу сина

Прикордонник Ігор Кучер приїхав з російського полону на присягу до сина / Колаж фото скріншот, СБУ

Український прикордонник Ігор Кучер повернувся з російського полону і ледь не одразу поїхав на військову присягу сина, який пішов стопами батька. Зворушливе відео опублікувала Держприкордонслужба.

Курсант Кучер-молодший не знав, що побачить батька прямо на присязі.

"Цьогорічна присяга стала важливою подією для курсантів та їхніх батьків, адже рішення стати офіцером у такий непростий для країни час може ухвалити не кожен ... Звільнений прикордонник Ігор Кучер приїхав привітати сина прямо до академії", – йдеться у повідомленні.

Ігор Кучер з російського полону приїхав на військову присягу сина / Скріншот

Хлопця викликали до середини плацдарму під час урочистостей та повідомили, що він повинен зустріти важливого гостя. Коли він побачив свого батька, то навіть не захотів себе стримувати і побіг до нього. Вони дуже міцно обнялись.

Присутні були на стільки розчулені цією зустріччю, що не змогли стримати сліз.

Ігор Кучер з російського полону приїхав на військову присягу сина / Скріншот

Ігор Кучер з російського полону приїхав на військову присягу сина / Скріншот

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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