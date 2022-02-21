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Троє поліцейських і двоє чоловіків провалилися під лід: кадри трагедії в Дніпрі

21 лютого 2022, 12:30

Правоохоронці намагалися врятувати рибалку.

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Троє поліцейських і двоє чоловіків провалилися під лід у Дніпрі/ dsns.gov.ua

У Дніпрі під лід провалилися п'ятеро людей, серед яких троє поліцейських. В результаті інциденту один чоловік помер.

Повідомлення про те, що на річці Дніпро чоловік під час риболовлі провалився під лід, в Службу порятунку "101" надійшло вдень, 20 лютого.

Першими на місце приїхали три співробітники поліції, які спробували врятувати рибалки, проте самі провалилися під лід.

Слідом за ними під лід провалився ще один місцевий житель, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції. Рятувальникам вдалося дістати з води всіх чоловіків, але рибалка помер у кареті швидкої допомоги.

читайте такожОнколог- "морж" врятував дівчинку, яка провалилася під лід у КропивницькомуРаніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили в річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

Крім того, в Дніпрі на центральному пляжі острова Монастирський два підлітки провалилися під лід. Один з них відразу вибрався на берег, а другий зник під водою. Його тіло знайшли рятувальники.

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Автор: Сергій Кущ
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