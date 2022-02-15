Скавчав і ледве тримався на воді: рибалка на Київщині врятував собаку, який провалився під лід

Рибалка на Київщині врятував собаку який провалився під лід/ Скрін з відео

На Київщині небайдужий чоловік кинувся на лід, щоб врятувати собаку, який провалився у воду.

Це сталося у селищі Макарів Київської області. Відео порятунку оприлюднили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Безпритульна тварина провалилася під лід за декілька метрів від берега, скавчала і безрезультатно намагалася сама вилізти з води. Як видно на відео, рибалка, який побачив пса у воді, дістався до нього за допомогою плавзасобу.

Поки чоловік прорубував лід на своєму шляху, щоб мати змогу допливти до собаки, очевидці з берега підбадьорювали його. Також чути, як небайдужі люди шукають серед присутніх, у кого є теплий одяг для замерзлого собаки.

Пес пробув у воді близько пів години, перш ніж його вдалося дістати.

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Після порятунку собаку відвезли до ветеринарної клініки. Врятованого пса погодилися забрати до себе очевидці цього інциденту.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Під час гасіння пожежі вони випадково почули дивний писк з-під ліжка в одній з кімнат.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області неадекват розстріляв трьох собак своєї сусідки. Поліція відгукнулася на виклик 51-річної жінки, за словами якої, чоловік вбив тварин прямо у її дворі. Власниці будинку на момент пожежі не було вдома.

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