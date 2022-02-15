Скавчав і ледве тримався на воді: рибалка на Київщині врятував собаку, який провалився під лід

Пес пробув у холодній воді близько пів години, перш ніж його вдалося витягти.
На Київщині небайдужий чоловік кинувся на лід, щоб врятувати собаку, який провалився у воду.
Це сталося у селищі Макарів Київської області. Відео порятунку оприлюднили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Безпритульна тварина провалилася під лід за декілька метрів від берега, скавчала і безрезультатно намагалася сама вилізти з води. Як видно на відео, рибалка, який побачив пса у воді, дістався до нього за допомогою плавзасобу.
Поки чоловік прорубував лід на своєму шляху, щоб мати змогу допливти до собаки, очевидці з берега підбадьорювали його. Також чути, як небайдужі люди шукають серед присутніх, у кого є теплий одяг для замерзлого собаки.
Пес пробув у воді близько пів години, перш ніж його вдалося дістати.
Після порятунку собаку відвезли до ветеринарної клініки. Врятованого пса погодилися забрати до себе очевидці цього інциденту.
Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники винесли з палаючого будинку чотирьох цуценят. Під час гасіння пожежі вони випадково почули дивний писк з-під ліжка в одній з кімнат.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області неадекват розстріляв трьох собак своєї сусідки. Поліція відгукнулася на виклик 51-річної жінки, за словами якої, чоловік вбив тварин прямо у її дворі. Власниці будинку на момент пожежі не було вдома.
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