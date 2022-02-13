Дві дівчинки провалилися під лід у Кривому Розі, одна з них загинула / колаж ua.depositphotos.com

Трагедія сталася у Кривому Розі Дніпропетровської області - там у суботу, 12 лютого, під час прогулянки під лід провалилося дві дівчинки. Одна з них загинула, іншу встигли врятувати.

Як повідомили у ДСНС України, інцидент стався біля вулиці Співдружності Саксаганського району Кривого Рогу. Там під час прогулянки на штучній водоймі під лід провалилося двоє дітей.

Одну з дівчаток врятували місцеві жителі. Вона розповіла людям, що гуляла разом з ще однією дівчинкою, яка теж тонула. Дівчина просила допомогти і подрузі. Дитину в стані шоку і з переохолодженням госпіталізували.

На місце події викликали рятувальників та водолазів. О 19:30 на глибині 4 метри і на відстані 20 метрів від берега знайшли тіло 11-річної дівчинки.

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Обставини і причини того, що сталося, розслідує поліція.

Раніше в селі Заріччя Волинської області провалився під лід і потонув 13-річний місцевий житель. Його тіло виявили у річці Луга. Попередньо відомо, що разом з друзями хлопчик грав на льоду і потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

Крім того, у Дніпрі на центральному пляжі острова Монастирський два підлітки провалилися під лід. Один з них відразу вибрався на берег, а другий зник під водою. Його тіло знайшли рятувальники.

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