"Я на Бессарабку ходжу - там гречка по 12 грн": Тищенко вразив "своїми" цінами на продукти

Микола Тищенко здивував цінами на продукти / скріншот

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко в черговий раз здивував скандальною заявою. Виявляється народний обранець зовсім не орієнтується в нинішніх цінах в Україні.

Хоча за продуктами ходить на найдорожчий у столиці Бессарабський ринок. Але, за словами Тищенка, знаходить там досить доступні за цінами продукти.

Зокрема, "слуга народу" заявив, що гречку купує по 12 гривень за кілограм, а яловичину - по 50-70 грн. Хоча не розсекретив, скільки всього грошей витрачає на продукти.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у стінах ВРУ. Запаморочливі кадри в Facebook опублікував ведучий на телеканалі "Україна" Олег Панюта.

"Я на Бессарабку ходжу, мені там подобається сало їсти. Все залежить від того шматка, який залишається. Але перший або другий шматок сала коштує десь від 50 до 100 гривень за кілограм", - каже Тищенко.

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Також Тищенко розповів передісторію складання цін. За його словами, всі ціни залежать від енергоносіїв.

"Якщо криза в світі, значить, піднімається і собівартість продукту, адже він якось потрапляє до нас на стіл", - додав заступник голови парламентської фракції "Слуги народу".

Тим часом, заявлених нардепом ціни в Україні не було ще з 2017 року. На сьогоднішній день, за даними Мінфіну, гречка коштує близько 45 грн/кг, а яловичина - в межах 200 грн.

Нагадаємо, в червні у будівлі Верховної Ради сталася бійка між двома "слугами народу" - Миколою Тищенком та Олександром Куніцьким.

Як розповів народний депутат Олександр Дубинський, зіткнення двох народних обранців сталося в Парламентській їдальні. За його словами, Тищенко накинувся на Куницького з кулаками, після чого сталася бійка.

Дубинський уточнив, що причиною нападу Куницький назвав "викриваючі матеріали за схемами поборів з моряків".