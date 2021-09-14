Тільки не з Росією: у Кабміні не виключили введення подвійного громадянства в Україні

Денис Шмигаль зазначив, що в багатьох цивілізованих країнах – це звичайна норма / Фото kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні. Як пояснив глава уряду - це ознака цивілізованої країни.

Під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня, Шмигаль зазначив, що подвійного громадянства не буде з Росією, пише "Обозреватель".

"У багатьох цивілізованих країнах - це звичайна норма. Звичайно, це повинна бути відкрита, прозора і транспарентна річ. Не допускається подвійне громадянство з країною-агресором", - підкреслив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що багато українців живе за кордоном, які хотіли б залишатися українськими громадянами і мати паспорт іноземної держави. Шмигаль додав, що зараз у Верховній Раді знаходиться кілька проектів закону, присвячених подвійному громадянству.

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