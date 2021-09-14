Тільки не з Росією: у Кабміні не виключили введення подвійного громадянства в Україні

За словами глави Кабінету Міністрів, багато українців хочуть мати ще одне громадянство.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею введення подвійного громадянства в Україні. Як пояснив глава уряду - це ознака цивілізованої країни.
Під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня, Шмигаль зазначив, що подвійного громадянства не буде з Росією, пише "Обозреватель".
"У багатьох цивілізованих країнах - це звичайна норма. Звичайно, це повинна бути відкрита, прозора і транспарентна річ. Не допускається подвійне громадянство з країною-агресором", - підкреслив прем'єр.
Також Шмигаль зазначив, що багато українців живе за кордоном, які хотіли б залишатися українськими громадянами і мати паспорт іноземної держави. Шмигаль додав, що зараз у Верховній Раді знаходиться кілька проектів закону, присвячених подвійному громадянству.
Читайте такжеПогроза зміни громадянства: гімнаст Верняєв дав задню і зрікся "ультиматуму"Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.
За словами юриста Тетяни Козаченко, українцям не заборонено мати подвійне громадянство, однак якщо воно набувається добровільно, а не автоматично, то можуть з'явитися підстави для припинення українського громадянства.