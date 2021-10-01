"Точка зору України не враховується": Орбан різко відповів на претензії Києва в суперечці щодо газу

Віктор Орбан / REUTERS

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дипломатичний скандал з Києвом після підписання Будапештом довгострокового газового контракту з Газпромом в обхід України.

Він відкинув критику України щодо газової угоди між Будапештом і Газпромом, повідомляє Reuters.

Орбан зазначив, що не може враховувати точку зору Києва в цих питаннях.

Без угоди з Газпромом угорським платникам податків довелося б платити за газ набагато більше, говорить прем'єр-міністр Угорщини.

"Прем'єр-міністр Угорщини підзвітний виборцям. Точка зору України в ситуації з поставками газу не може враховуватися", - цитується заява Орбана.

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Раніше повідомлялося про те, що Газпром призупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01 Жовтня 202й року по 30 вересня 2022 року) у розмірі 24,6 мільйона кубічних метрів на добу.

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Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.