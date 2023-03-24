'Тепер буде хорохоритися перед братвою': у Маріуполі був справжній Путін - Сотник

Візит до окупованого Маріуполя не пов'язаний зі сміливістю Путіна, впевнений експерт.

Олександр Сотник назвав мету приїзду Путіна до Маріуполя / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін був змушений приїхати до Маріуполя, щоб показати, що він нічого не боїться, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді він підкреслив, що Маріуполь відвідав справжній Путін, а не його двійник.

"Зараз розганяється така інформація, що це все їздять двійники, Трійники, мережеві адаптери. Ні, в Маріуполі був справжній Путін. Ми просто так довго бачили двійників, що забули, як Путін виглядає по-справжньому. Ось це дивне непорозуміння, як щур, шморгає вночі по темних вулицях роздовбаного Маріуполя, і є Путін", - зазначив Сотник.

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За його словами, візит до окупованого Маріуполя не пов'язаний зі сміливістю Путіна. Сотник впевнений, що такою була його відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на його арешт.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник)- письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

"Путін зараз буде хорохоритися перед братвою і багато їздити, намагаючись показати, що він нічого не боїться. Він буде всюди раптово з'являтися, інспектувати, давати вказівки – словом, буде імітувати активну життєдіяльність", - пояснив письменник.

За його словами, Путін робитиме все, щоб переконати оточення у своїй незамінності, унікальності і в тому, що без нього вони не зможуть.

"Щоб нікому з найближчого оточення, аж до постільничого і фекальничого, не спало на думку, що щура треба придушити. Тому що чим далі, тим сильнішими будуть санкції. Адже оточенню Путіна вже сказали: "хлопці, якщо ви впретеся і не здасте свого плєшивенького, то санкції з вас зняті не будуть ніколи", - зазначив експерт.

Також Сотник пояснив, що це рішення суду дуже важливе політично, а в Маріуполь Путін поїхав, оскільки він зараз буде проявляти активність, як ніколи.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

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