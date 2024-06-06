У Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним: 4 жертви і десятки поранених

У нічному експресі перебувало близько 300 осіб. Поїзд прямував із Праги до Кошице, а далі - в український Чоп.

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У Чехії зіткнулися два потяги / Колаж: Главред, фото: скріншот

У чеському місті Пардубіце сталася серйозна аварія. Нічний експрес, який прямував в Україну, зіткнувся з товарним поїздом, що їхав у зворотному напрямку. Загинули четверо пасажирів, ще понад двадцять осіб дістали травми, серед них є й діти.

Як повідомляють місцеві видання iDNES.cz і iROZHLAS, рейс RegioJet 1021 слідував із Праги до Кошице, а далі - в український Чоп. В експресі перебувало близько 300 осіб.

Вантажний поїзд ČD Cargo слідував у протилежному напрямку і мав 21 вагон і довжину понад півкілометра.

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Потяги зіткнулися 5 червня близько 22:49 неподалік від станції "Пардубіце-центрум". Перший вагон нічного експреса повністю зруйнований.

Перший вагон поїзда зруйнований / скріншот

До рятувальної операції залучали гелікоптер / скріншот

Рятувальна операція тривала кілька годин. Були задіяні вертольоти, професійні та добровільні пожежники, рятувальники.

Губернатор Пардубицького району Мартін Нетоліцький заявив, що ситуація ускладнюється тим, що у вантажному поїзді перевозилася небезпечна речовина - карбід кальцію.

Прессекретар пожежників залізничної адміністрації Мартін Кавка повідомив про "двох загиблих і десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у важкому стані".

Прессекретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала, повідомила, що внаслідок зіткнення загинули чотири людини.

Чи є постраждалі серед українців

Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії поїзда у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали Чоп.

"Вночі поїзд Прага - Кошице (оператор - чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіткнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда та, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", - повідомила прес-служба Укрзалізниці в Telegram.

Укрзалізниця зазначає, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із наступними пересадками.

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідають на потяги в Україну. Попри форс-мажор на чеській території, Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів затриманих потягів до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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