Тіла довелося вирізати: у страшній аварії в Польщі загинули молоді українці

Автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево
У Польщі в м. Катовіце в четвер, 7 жовтня, сталася смертельна ДТП, в якій загинули два українці. Автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.
Аварія сталася на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом. Заступник комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка повідомила, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево. На місці трагедії загинули два молодих українці віком 21 і 22 роки, повідомили se.pl
Як розповіли очевидці аварії, від удару транспортний засіб зім'яло, як консервну банку. Через це тіла людей з авто вирізали рятувальники.
На місці аварії працюють польські правоохоронці, встановлюють причини ДТП.
Аварії з українцями в Польщі
Останнім часом наші співвітчизники все частіше потрапляють в ДТП за кордоном, а більшість інцидентів на дорозі закінчуються трагічно.
Так, наприкінці вересня в Польщі сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули три людини. Двоє з них – подружжя, 25-річний Василь і 23-річна Дарина з Житомира. Як повідомляють польські правоохоронці, водій нібито не впорався з керуванням і врізався у стовп. В результаті машину буквально розірвало на дві частини, а осколки розлетілися на всі боки та пошкодили ще три автомобілі.
Також ми розповідали, що в Польщі трагічно загинув заробітчанин з України. На швидкісній трасі S17 між Любліном і Варшавою 23-річний українець виконував дорожні роботи. Під час того, як чоловік малював дорожню розмітку, його збив вантажний автомобіль.