Тіла довелося вирізати: у страшній аварії в Польщі загинули молоді українці

ДТП в Польщі / se.pl

У Польщі в м. Катовіце в четвер, 7 жовтня, сталася смертельна ДТП, в якій загинули два українці. Автомобіль злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.

Аварія сталася на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом. Заступник комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка повідомила, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево. На місці трагедії загинули два молодих українці віком 21 і 22 роки, повідомили se.pl

Як розповіли очевидці аварії, від удару транспортний засіб зім'яло, як консервну банку. Через це тіла людей з авто вирізали рятувальники.

На місці аварії працюють польські правоохоронці, встановлюють причини ДТП.

Аварії з українцями в Польщі

Останнім часом наші співвітчизники все частіше потрапляють в ДТП за кордоном, а більшість інцидентів на дорозі закінчуються трагічно.

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Так, наприкінці вересня в Польщі сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули три людини . Двоє з них – подружжя, 25-річний Василь і 23-річна Дарина з Житомира. Як повідомляють польські правоохоронці, водій нібито не впорався з керуванням і врізався у стовп. В результаті машину буквально розірвало на дві частини, а осколки розлетілися на всі боки та пошкодили ще три автомобілі.