Тактика "м'ясорубка": Резніков назвав ймовірні терміни масштабного наступу РФ

Окупанти РФ можуть розпочати нову хвилю наступу, не виключив міністр оборони України.

Олексій Резніков не виключив загострення ситуації на фронті / Колаж фото УНІАН

Кремлівська верхівка не залишила спроб знайти нові рішення, як домогтися перемоги у війні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

На його думку, окупанти можуть почати нову хвилю наступу в лютому 2023 року. Таку заяву глава Міноборони зробив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

При цьому він пояснив, що такі терміни пов'язані з підготовкою мобілізованих солдатів, яких призвали за наказом Володимира Путіна.

Міністр оборони нагадав, що в рамках "часткової мобілізації" Росії вдалося призвати близько 300 тисяч осіб. З них 150 тисяч вже задіяні в посиленні підрозділів, а ще 150 тисяч - ретельно готуються до майбутніх наступів.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 000 осіб, приступила до навчальних курсів в різних таборах. Вони готуються мінімум три місяці. Значить, наступну хвилю наступу спробують почати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їхній план", - попередив він.

Резніков додав, що РФ, ймовірно, продовжить мобілізацію своїх громадян і далі, оскільки основною тактикою окупантів є "м'ясорубка", коли вони кидають у бій якомога більше людей в надії, що вони розтрощать меншу українську армію.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

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