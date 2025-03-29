Таке було востаннє 18 років тому: дивовижні кадри сонячного затемнення в Україні

Найкраще сонячне затемнення було видно 29 березня у центральних та західних областях.

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Сонячне затемнення в Україні 29 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні сьогодні, 29 березня, було перше у 2025 році сонячне затемнення. Востаннє щось подібне було видно в небі над Україною аж 18 років тому. У Мережі з'явились дивовижні кадри затемнення.

Воно відбулось у період з 12:58 до 14:04 за київським часом. У цей час Місяць частково затулив Сонце.

Найкраще видно це було у центральних та західних областях, зокрема у Львівській, Закарпатській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Однак затемнення сильним не було, Місяць закрив лише 2% сонячного диска.

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Дивіться кадри із сонячним затемненням:

Сонячне затемнення в Україні 29 березня / фото: скріншот

Сонячне затемнення в Україні - останні новини

Раніше Главред попереджав про те, що 29 березня буде сонячне затемнення, яке буде видно в небі над Україною. Це рідкісне явище буде видно вперше за 18 років. Варто не забувати про необхідність використовувати захисні окуляри для спостереження за явищем.

Таролог Анна Єфремова зазначила, що через сонячне затемнення 29 березня стане найпотужнішим днем за 100 років. Після цього Сонячного затемнення наступні 2,5 роки будуть глобальні зміни для всіх у житті.

Максимально сприятливий день для того, щоб чогось позбутися у вашому житті.

"Хворобливі прихильності, непотрібні стосунки, шкідливі звички тощо - це максимально сприятливий день", - зазначає таролог.

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Що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення — астрономічне явище, яке полягає в тому, що Місяць проходить між Землею та Сонцем, таким чином повністю або частково закриваючи вид на Сонце з невеликої частини Землі. Це може траплятись лише у фазі нового місяця, і лише коли Місяць проходить цю фазу близько до площини орбіти Землі, що відбувається приблизно кожні шість місяців, пише Вікіпедія. Під час повного затемнення диск Сонця повністю закритий Місяцем. При часткових і кільцевих затемненнях закрита лише частина Сонця. На відміну від місячного затемнення, яке можна спостерігати з будь-якої точки нічного боку Землі, сонячне затемнення можна спостерігати лише з відносно невеликої ділянки світу. Таким чином, хоча повні сонячні затемнення на Землі відбуваються в середньому кожні 18 місяців, вони повторюються в будь-якому конкретному місці лише раз на 360-410 років.

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