Таких нальотів 'Шахедів' до кінця 2024 року буде більше: зазначено ознаку

Динаміка збільшення нальотів свідчить про поступальне нарощування виробництва як в Ірані, так і в самій Росії, пояснив Коваленко.

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До кінця 2024 року Росія наростить удари "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Застосування Росією "Шахедів" у березні є майже рекордом, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Коваленко нагадав, що рекорд ударів був встановлений країною-агресоркою у грудні 2023 року - 625 дронів-камікадзе. Потім їхнє застосування "впало" - до 356 дронів у наступні місяці.

"Це може свідчити про поки що нестабільні можливості окупантів утримувати рівень 600 нальотів на місяць, що може бути пов'язано як із залежністю Росії від поставок Shahed-136 з Ірану, що зберігається, так і з процесом накопичення для особливо активних місяців. В даному випадку, з урахуванням енергетичного терору, який з другої половини березня проводить ворог", - пояснив Коваленко. відео дня

Однак експерт додав, що Росія "в найближчій перспективі" зможе наростити удари по Україні.

"Тим не менш, динаміка збільшення нальотів свідчить про поступальне нарощування виробництва як в Ірані, так і в самій Росії, що вказує на те, що в найближчій перспективі 600 нальотів (ворог хоче) зробити не тільки системними, а й перевищити цей показник до кінця 2024 року", - підкреслив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Основні характеристики Шахеда / Інфографіка: Главред

Удари по Україні 31 березня - де був вибух сьогодні

У ніч на 31 березня Росія випустила по Україні чергову партію ракет і дронів. Під атаку потрапили частина Заходу і материкового Півдня України.

Загалом атака тривала дві години. За цей час Повітряним силам вдалося знищити 9 "Шахедів" і 9 крилатих ракет Х-101/555. У зведенні військових вказувалося, що частина випущених Росією ракет подолала понад 2 тисячі км до цілей протягом двох годин.

У Силах оборони Півдня зазначали, що ворог знову застосував комбіновану атаку - спершу дронами, потім ракетами.

На Одещині внаслідок ударів Росії було знеструмлено обласний центр, а на Львівщині - противник знову намагався добити об'єкт критичної інфраструктури, атакований країною-агресоркою 24 і 29 березня.

В Укренерго ж повідомляли, що метою ударів РФ по Півдню були високовольтні підстанції. Обмеження з електропостачання діють у Харківській області та в Кривому Розі.

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