Удар по Львівщині: РФ втретє атакувала об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування

Внаслідок ракетної атаки почалась пожежа. Рятувальники розбирають завали, там можуть бути люди.

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Росіяни втретє атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині / Колаж: Главред, фото: Полтавська ОВА, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували крилатими ракетами Львівську область. Вони цілились у той об'єкт критичної інфраструктури, який намагались знищити 24 та 29 березня. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок атаки була зруйнована адміністративна будівля, так почалась пожежа. Рятувальникам вдалося загасити будівлю, але щонайменше одну людину врятувати не вдалося.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним", - написав Козицький. відео дня

Він зазначив, що рятувальники продовжують розбирати завали, там ще можуть бути люди.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Зараз є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Обстріл України 31 березня - останні новини за темою

У ніч на 31 березня Росія запустила рій ракет по Україні. Багато ракет летіли на захід України, через що Польща підняла літаки.

Повітряні сили України зафіксували пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляли про те, що в повітрі були щонайменше 3 борти. Ракети летіли в бік Львова та Івано-Франківської області.

У Збройних силах зазначили, що українськими силами було збито 9 крилатих ракет і 9 дронів. Загалом росіяни запустили по Україні 14 ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-9МС і 11 "шахедів".

Пізніше Наталія Гуменюк розповіла про підлу тактику ударів РФ. Росіяни застосовують комбіновані атаки. Вони запускають дрони, а коли ті долітають, б'ють ракетами.

Унаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт енергетики в Одеській області. Постраждалих там немає.

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