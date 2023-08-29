'Така сувора дійсність': Черник відповів, чи можуть мобілізувати всіх українців

Навіть дуже кровопролитні війни не забирають усіх чоловіків, підкреслив полковник запасу.

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Чи можуть мобілізувати всіх українців? / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Telegram-канал президента України

Протягом дії воєнного стану в Україні активно реалізується програма із загальної мобілізації. Багатьох українців цікавить, чи існує можливість включення всіх чоловіків до складу ЗСУ.

Як зазначив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю ТСН.ua, навіть дуже кровопролитні війни не забирають усіх чоловіків – такого не бувало в історичних прикладах і паралелях.

"Разом з тим, маємо розуміти, що війна екзестенційна: або ворог нас, або ворога ми. І, на превеликий жаль, ми також зазнаємо втрат. І ніхто, крім нас, воювати не буде – така сувора і жорстока дійсність. Мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде", - пояснив Черник. відео дня

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.

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