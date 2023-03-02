"Так ми визнаємо наближення 3-ї світової": в Естонії звернули увагу на помилку Заходу щодо України

Україна може опинитися у сірій зоні, у якій єдиним способом стримування РФ буде ядерна зброя.

В Естонії заявили, що Україну потрібно прийняти у НАТО/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

НАТО не повинно виключати Україну з транснаціонального альянсу, намагаючись таким способом зупинити Росію і досягнути миру. У такому разі Україна може опинитися у сірій зоні, де єдиним способом стримування подальшої агресії країни-окупанта Росії буде ядерна зброя.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Newsweek. Він наголосив, що Альянс не може ігнорувати амбіції України щодо вступу, у той час як їй загрожує російський реваншизм.

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Рейнсалу зазначає, що для стримування Росії недостатньо просто дотримуватися політики "відкритих дверей" і говорити про "можливе членство України".

За його словами, якщо НАТО скаже, що не прийме Україну як нового члена після війни, то це означатиме, що Альянс пророкує можливу нову війну з Росією і боїться, що країни-члени у неї будуть втягнуті.

"Якщо ми скажемо, що на практиці ми не розглядатимемо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або пророкуємо, що Росія нападе знову, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну або принаймні у війну за європейський континент… Це вже визнання того, що великомасштабна війна повториться. І це те, що я вважаю дуже небезпечним з нашого погляду, що ми вже визнаємо, що ми не приборкали небезпеку або ми не знаємо результат поточної війни", – заявив міністр закордонних справ Естонії.

Перспективи вступу України до НАТО

Раніше генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але після завершення війни з Росією. За його словами, зараз потрібно переозброїти Україну і впровадити реформи.

Президент України Володимир Зеленський назвав "свої терміни" щодо членства нашої країни в Європейському Союзі і НАТО. Він вважає, що наша країна може стати членом ЄС вже через два роки, а приєднатися до НАТО – після перемоги у війні.

Нагадаємо, раніше дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що західні країни вже навіть не обговорюють перспективи вступу України до НАТО та ЄС. Це питання вже вирішено.

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