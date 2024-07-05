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Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2024, 18:43
246
Графіки вимкнення електроенергії 6 липня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби.
свет, отключение света
Графіки вимкнення світла на 6 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у суботу, 6 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Обсяги обмежень протягом доби будуть різними. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 17:00 до 22:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі трьох черг одночасно. Протягом інших годин доби вимикатимуть по 2 черги.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

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