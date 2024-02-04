Суд заарештував майно колаборанта Царьова на сотні мільйонів - СБУ

Суд офіційно заарештував майно зрадника і колаборанта, колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Олега Царьова.

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За даними слідства, після окупації Криму РФ Олег Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до російських законів / колаж Главред, фото УНІАН

Колаборант і колишній нардеп Олег Царьов безпосередньо бере участь у фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Суд заарештував його нерухомість на загальну суму в розмірі майже півмільярда гривень. Про це повідомляють на офіційному Телеграм-каналі СБУ.

Як пишуть офіцери, суд заарештував:

квартиру в центральній частині Дніпра;

земельну ділянку в Київській області;

санаторій імені Кірова та музей "Садиба княгині Барятинської" в тимчасово окупованому країною-агресором Криму, де проживає Олег Царьов.

"Блокування активів фігуранта дасть змогу запобігти їхній перереєстрації на підставних осіб з метою уникнення подальшої конфіскації майна", - зазначили в СБУ.

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За даними слідства, після окупації ворогом українського півострова Олег Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ, тож він регулярно сплачує "податки" до бюджету країни-агресора. Зрадник також уклав договір із підрозділом Росгвардії з монтажу та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційних військ РФ, яка дислокується на тимчасово захопленому півострові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні 2023 року в окупованому РФ Криму (у санаторії імені Кірова в Ялті було скоєно напад на Олега Царьова). Колаборант отримав ножові поранення.

До того Царьов злив плани Партії регіонів. Регіонали планували реалізувати сценарій сепаратизму з відділенням низки західних областей України.

Раніше повідомлялося про те, що Федеральна служба безпеки Росії перед тим, як Москва розв'язала повномасштабну війну проти України, створила два маріонеткові "уряди" на випадок захоплення Києва, який планувався після 24 лютого. Головні дійові особи - Віктор Медведчук і колишній президент Віктор Янукович.

Перша група залишилася на захоплених районах півдня, а друга збиралася в Білорусі на початку березня і мала намір повернути владу в столиці.

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