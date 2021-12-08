Гордон показав дулю Путіну, в Мережі переполох: "кадик на місці?"

Дмитро Гордон показав непристойний жест Володимиру Путіну / скріншот youtube Дмитро Гордон

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон поділився в інста-блозі несподіваним знімком.

У своєму новому пості він опублікував кадр з переговорів президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна, але замість американського лідера на телеекрані був Дмитро Гордон.

За допомогою фотошопу телеведучий вставив скріншот зі свого відео дворічної давності про пропагандиста Володимира Соловйова. Тоді непристойний жест адресувався саме йому.

Гордон показує дулю Путіну/ instagram.com/gordondmytro/

Користувачів Мережі повеселив такий креатив від журналіста:

"Відразу видно рівень. Вова сидить на скрипучому стільці, а Діма - в м'якому кріслі", "Коли-небудь ця розмова трапиться", "Чому Путін посміхається?", "Дмитро, кадик Путіна на місці?".



Коментарі під постом Гордона / instagram.com/gordondmytro/

Коментарі під постом Гордона / instagram.com/gordondmytro/

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію в українських військ і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення агресії проти України.

За підсумками переговорів Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.